美聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會表示，美國經濟已取得「進一步實質進展」，勞動市場亦有「實質進展」，今年可能開始放緩購債的步伐，7月勞動市場表現及Delta變種病毒疫情，對經濟及就業的影響將是後續評估重點，並重申縮減購債的時機與速度不代表對升息時間發出直接訊號。並持續強調通膨僅為暫時現象，一旦疫情結束，通膨有降溫的可能。

市場對鮑爾談話仍偏向鴿派解讀。CME交易所公布的2022年12月份Fed升息機率由前一天65.9％降至60.6％，風險性資產普遍回升，美元指數下滑，27日收在92.69點，較前一周下跌0.81點。

國泰期貨證期顧問部分析師吳品杉指出，（一）Delta病毒疫情升溫，影響疫苗施打進度落後的東南亞國家製造業基地，美國製造業及服務業PMI雙雙差於預期，經濟學家表示市場再次面臨供不應求，導致商品及服務價格快速增長。

（二）韓國因房價飆漲、家庭債務不斷擴大，在危及金融穩定的考量下，韓國央行日前宣布升息一碼、至0.75％，為2018年11月以來首次升息，也是疫情爆發來首家決定升息的亞洲主要國家央行。

儘管Fed聲稱通膨僅暫時性，但疫情升溫再度導致製造業供應鏈問題，高通膨可能較市場預期來的長。此外，韓國央行升息一碼、美元指數緩步走升，新興市場貨幣普遍走貶，市場資金有回歸美元的趨勢，美國經濟復甦強於其他國家，加上縮減購債可能今年啟動，實質利率有望持續回升，美元指數仍有望持續走揚，因此維持美元偏多操作看法不變。（國泰期貨提供，方歆婷整理）

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