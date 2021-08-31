中國信託銀行30日宣布，與統一證券簽署第一筆永續發展連結貸款，創國內證券業界先河。隨銀行與證券業攜手共創綠色永續價值，將帶動台股中永續指數成分股的表現；目前臺灣永續指數前十大個股，為台積電、聯發科、鴻海、聯電、台達電、富邦金、南亞、國泰金、中鋼及中華電。

技術面觀察，臺灣期貨交易所的臺灣永續期貨，自從23日站回5日均線後，持續沿著5日均線上攻，顯示5日均線為下方重要支撐，目前大盤持維持著，低點不斷墊高的多方慣性，加上銀行與證券業攜手共創綠色永續價值，投資人可樂觀看待期貨後市。

期交所在2020年6月上市的臺灣生技期貨、臺灣永續期貨，兩項商品均為小型契約，因此，交易門檻低，便於交易人參與，並有助於避險及交易，提升資金運用效率。

關於臺灣永續期貨的交易標的，是臺灣指數公司臺灣永續指數（FTSE4GOOD）。該指數由富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數公司共同於2017年發布，此後2018年獲勞動基金運用局作為國內投資委託操作績效指標。

投信業者也推出相關ETF，突顯對永續投資的重視日益提高。而期交所也於2020年上市「臺灣永續期貨」，來滿足市場避險及交易相關需求。

至於臺灣生技期貨的交易標的，則是臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數。該指數成分股包含上市及上櫃藥品製造、醫材及新藥研發等指標股票，除表彰台灣生技產業表現外，也與期交所的股價指數類期貨具相當區隔性，供投資人作為避險以及交易管道。（國票期貨提供，方歆婷整理）

(時報資訊)

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