國際棉花價格不斷飆漲，替代原料人造纖維需求增加，加上越南疫情造成供應鏈轉單效應，聚酯、加工絲價格第三季處於上漲趨勢、預期第四季在原物料價格上漲帶動下，應仍可保持在高檔，力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發紡（1459）等聚酯加工絲廠訂單能見度已到年底，下半年營運可望續衝。

越南疫情引發的停工潮，當地紡織產業鏈中包含布料、紗、絲等缺料轉單，激勵未在東南亞設廠的國內聚酯、加工絲廠訂單增加。力麗、宏益、集盛都指出，手中訂單能見度已看到第四季末。

加工絲業者指出，棉花價格7月起再掀漲勢，8月則為每年新舊棉花交接時期，供給量減下、報價上揚，加上今年以來的高運費，推升棉價上揚。在棉價飆漲下，對替代的聚酯、加工絲需求增加，因此造成第三季聚酯加工絲的報價居高不下。

力麗表示，台灣加工絲產線的產能在6月擴產後，月產能達到8,500～9,000噸，品牌客戶下單動能續強，目前看來，接單能見度已達年底，產能利用率都可維持全產全銷。看好第三、第四季營運逐季成長，下半年成長動能可望優於上半年。

宏益指出，受惠終端成衣廠、布料廠需求拉升，帶動加工絲產品需求跟旺，7月起產品報價已經順利調漲，原本是淡季的第三季，7、8月出貨表現跟旺季的5、6月相當，整體第三季預期會是「淡季不淡」。宏益預期，第三季營運約可與第二季持平，第四季是傳統旺季，成長動能應該會優於第三季。

主要產項有加工絲、尼龍等產品的集盛，上半年合併獲利9.24億元，EPS為1.74元，已創同期新高；集盛表示，第三季尼龍報價上漲趨勢見到回檔，且下游客戶庫存也墊高，需求稍見降緩；不過，聚酯加工絲需求及價格仍佳、維持上漲趨勢。

展望下半年營運，集盛預期，第三季營運雖會比第二季略為減少，但仍可維持高檔，第四季則可重回成長軌道。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意