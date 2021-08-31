神腦國際（2450）30日舉辦線上法說會，財務長廖健淇表示，6、7月受到疫情嚴峻影響，神腦實體門市來客數減少，但從8月開始，申裝5G門號數量有愈來愈多現象。看好年底時，部分行動電話用戶的年約即將到期，將帶動新一波換機潮，加上9月蘋果新款iPhone手機及三星摺疊機即將上市，預期5G申裝門號量相對樂觀，申辦高資費5G的用戶將明顯增加。

神腦上半年營收141.60億元，相較去年同期成長11.9％，毛利率11.3％，年增9.9％，營業費用13.89億元，年成長1.7％，稅後淨利2.62億元，每股稅後盈餘1.02元，與去年同期相較大幅成長72.7％。

神腦截至第二季的期末現金及約當現金25.44億元，廖健淇強調，神腦是一家幾乎無負債的公司。

對於下半年展望，廖健淇認為，下半年疫情可望減緩，神腦下半年營收應該會比上半年成長。

獲利方面，預期與上半年接近，主要因為下半年iPhone等新機帶動換機潮，來自通訊業務的營收會比上半年來得好，不過，上半年銷售力道強勁的資訊、平板等商品的毛利率比較高，整體來看，下半年獲利與上半年持平。

針對上半年手機銷售狀況，神腦表示，上半年營收成長力道的主力並不是來自手機等通訊商品，反而是三級警戒推升居家辦公及遠距教學，帶動NB、平板等資訊商品以及家電商品銷量大幅成長，神腦上半年上述商品的銷售業績相較去年同期增長20～30％。下半年iPhone等新機上市，看好下半年手機銷售成長幅度會比上半年好。

至於保健等新事業營收，廖健淇強調，目前仍穩健成長中。

(時報資訊)

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