新冠肺炎疫情全球持續擴散，個人化醫療裝置需求爆發，具備健康量測功能的智慧手錶銷售暢旺，蘋果預計年底前將推出具備血糖量測功能的新款Apple Watch 7，包括三星、小米、Garmin等亦將跟進發表新款手錶搶攻市占，法人看好記憶體廠愛普（6531）通吃蘋果及非蘋陣營智慧手錶類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）訂單，下半年營收及獲利將逐季改寫新高，全年將賺逾二個股本。

愛普淡出標準型及利基型DRAM市場後，歷經2020年的組織及產品線調整，今年營運重拾強勁成長動能，上半年合併營收28.61億元，較去年同期成長67.4％，歸屬母公司稅後淨利8.07億元，與去年同期相較大幅成長約6.3倍，每股淨利10.89元，上半年已賺逾一個股本。

愛普下半年受惠於物聯網（IoT）及人工智慧（AI）兩大事業部接單暢旺，PSRAM出貨暢旺及價格調漲，應用在晶圓堆疊晶圓（WoW）製程中的DRAM晶圓量產出貨且單月業績貢獻已達1億元，推升7月合併營收衝高達7.56億元，較去年同期成長逾2.4倍。法人看好愛普下半年營收逐季續創新高，全年將賺逾二個股本；愛普不評論法人預估財務數字。

新冠肺炎疫情加速數位轉型，可避免交叉感染的個人化醫療裝置受到高度重視，具備心電圖及血氧濃度等健康量測功能的智慧手表銷售暢旺。根據市調機構Strategy Analytics統計，第二季全球智慧手表出貨量達1,810萬支創下新高，較去年同期大幅成長47％，其中蘋果下半年即將推出新款Apple Watch 7，但第二季智慧手錶銷售未受影響仍大賣950萬支，較去年同期增加46％優於預期。

蘋果新一代Apple Watch 7可望加入血糖量測等新功能，包括三星、小米、Garmin、OPPO等非蘋陣營亦將跟進推出新款智慧手錶。

由於智慧手錶的輕薄短小及高電池續航力等要求，核心處理器的晶片尺寸受到限制，內建嵌入式記憶體容量難以提升，外掛PSRAM成為主流趨勢，而愛普推出智慧手錶客製化PSRAM通吃蘋果及非蘋陣營訂單，下半年出貨將再創新高紀錄，對營收及獲利再添強勁成長動能。

愛普日前已宣布成功實現DRAM及邏輯晶片的3D堆疊異質整合。愛普VHM技術結合力積電DRAM產能及台積電先進封裝製程，提供相對於高頻寬記憶體（HBM）10倍以上的高速頻寬。愛普看好下半年來自WoW相關營收貢獻進入成長爆發階段，對今年及明年營運高速成長抱持樂觀看法。

(時報資訊)

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