連鎖餐飲業者八方雲集（2753）30日起以每股155元承銷價辦理公開申購，將成為下半年首檔轉上市股，以興櫃30日收盤均價181.72元計算，每位中籤戶隱含近兩成的潛在報酬，公司擬於9月9日掛牌，有望7擠下豆府（2752）成為新代餐飲股后。

八方雲集上市前現增新股6,000張，增資後資本額達6.6億元，先前競價拍賣合格投標數量達1.59萬張，得標率25.6％，得標加權平均價格落在165.53元，後續也將在8月30日～9月1日釋出1,320張進行公開申購。

八方雲集旗下除「八方雲集」與「梁社漢排骨」兩大品牌外，去年10月也宣布收購丹堤咖啡69％股權，跨足連鎖咖啡產業，另外在香港也擁有「百芳池上便當」、「八方台式麵屋」等品牌。公司在疫情爆發期間業績仍能維持高檔，主因在於門店消費型態向來以外帶、外送占比較高，激勵今年上半年除丹堤咖啡受到不小衝擊外，整體營業額仍逆勢成長17.67％，梁社漢排骨更在上半年達到展店百家目標，集團門店總數來到1,250家。

展望後市，疫情在疫苗施打後逐步控制，政府積極規劃振興法案刺激內需消費外，八方雲集野擬導入智慧餐飲，並在兩岸積極展店，以及推出蔬食新品牌、丹堤咖啡新店型等拓展市場，持續推動公司向上成長。

八方雲集近5年獲利穩健，去年稅後盈餘更繳出6.34億元歷史新高，每股盈餘10.55元更超越豆府的10.29元。至於今年上半年稅後盈餘為2.83億元、每股盈餘4.71元，更是同時超越瓦城與豆府，成為觀光業的每股獲利王。

追溯上家轉上市的餐飲業者已是2016年的寒舍與雲品，以及2012年的夏都及王品，若包含2010年的美食-KY，近10年僅有5檔餐飲業者成功掛牌上市。對比過往餐飲業者蜜月行情見高點，股價往往會迎來一波大幅度回檔，八方雲集能否挾帶強勁的業績突破魔咒備受期待。

(時報資訊)