新店寶高產業園區第二階段招商即日起受理申租，新北市政府經發局長何怡明30日表示，第二階段擴大招商以「智慧城市」相關領域為主，將引進生產、檢測、研發、實驗等一條龍的產業能量，更引進實驗場域及檢測中心，完整產業智慧化服務，打造驅動產業及地方經濟發展引擎。此次招商期限至110年11月1日止，標租範圍含62個標準單元及4個公共服務設施（含實驗場域、檢測中心、餐廳及銀行）。

新店寶高園區位於北台灣產業樞紐位置，為新北市政府自行興建全新完工標準廠辦大樓，是地下2層、地上7～9層的一幢三棟式建築物。新北經發局指出，寶高園區的地理位置可快速串聯雙北、桃園、新竹及台中重要產業聚落，園區同時為工作者提供完善生活機能，設有托育中心、便利商店、餐廳等生活服務設施，搭配完善智慧的園區管理，提供園區工作者舒適安全與便利的工作環境。

何怡明表示，園區第一階段已引進包括數位健康、AI、資通訊及雲端運算等產業；第二階段招商考量其產業鏈特性及服務功能，提高空間使用彈性，除廠房單元以外，也開放部分單元做為廠辦與研發設計中心使用。新北市經發局指出，第二階段招商模式維持只租不售，標租租期最低五年、最高十年，並可續租二次，續租租期累計不可超過原租期，汽機車停車位依各單元面積定額分配。

此次的標租案租金訂有底價，並提供租金優惠，標準單元每月每平方公尺租金約172元至257元，廠商也可自行報價作為評選加分項目，同時訂有未登記工廠申租的評選加分項目，輔導產業深根新北。經發局表示，這次完整的招商規畫除置於經發局網站以外，將分別於9月11日（星期六）上午9時30分、9月13日（星期一）上午10時，在園區1樓國際會議廳舉辦招商說明會。

(時報資訊)