華碩宣布與新竹臺大分院簽署合作備忘錄，透過AI深化醫療語音辨識系統，醫事人員一邊向病人問診、說明或衛教，辨識系統同步完成書面病歷，開創語音病歷的新紀元。

此外，新竹臺大分院也宣布導入華碩Zenbo Junior平台，發展社區高齡長者關懷與長照規劃。

華碩宣布與新竹臺大分院合作醫療語音辨識系統，華碩表示，醫事人員能以「說即寫」的語音方式來製作病歷及會議紀錄，打破傳統的手寫或繕打方式，在向病人問診、說明或衛教的當下，同步完成書面病歷，華碩表示，這是醫療病歷史上的一大重要突破。新竹臺大分院院長余忠仁表示，與華碩合作，能夠協助醫護及行政人員，在病歷紀錄、表單紀錄及會議紀錄方面，更精準快速，大幅節省時間、增進工作效率。

另外，新竹臺大分院也宣布導入華碩Zenbo Junior合作案，預期將為長者照護品質注入新能量。華碩、新竹臺大分院副院長暨智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎表示，華碩在Zenbo Junior整合語音與語意解析、影像辨識、路徑規劃等技術，盼藉由與需要照護的長者雙向互動、遊戲與認知訓練，延緩長者認知退化，也提供家屬喘息的機會，更透過自然語音互動，促進醫療照護產業創新與發展。

(時報資訊)

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