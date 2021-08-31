曼谷南部北欖府因為暴雨而淹水，台達電（2308）子公司泰達電廠區因此遭到水患襲擊，雖然大部分廠區地基墊高、生產設施不受影響，不過台達電也證實，兩個倉庫被淹，存放的半成品與存貨的確受水患影響，不過都有保險，對無重大損失。然而或許也因為淹水消息盤中即傳出，台達電股價小黑，終場才翻紅、上漲0.18％。

位於曼谷南方的北橄府地區上周末晚間暴雨，周日凌晨開始淹水，台達電子公司泰達電正好位於北欖府的邦浦工業區，也受到淹水災情波及，根據外電報導，邦浦工業區淹水最深時約在1公尺左右，車輛難以通行。

北欖府不少地方靠近海邊，就算沒下雨也不時會發生小規模海水倒灌，而2011年更曾因為南部地區暴雨而發生嚴重水患，泰達電在80年代末期於北欖府設廠時，為了防止水災特別將廠區地基架高，相對於工廠周邊道路、工業區內其他工廠，已經不容易受到淹水威脅，不過，周日早上淹水正深，上完夜班正要下班的泰達電員工，水深已經淹沒摩托車、無法自行離開，聚集在泰達電廠區門口，以及工邦浦工業區內水滿為患的照片，開始出現在社交網路上。

對此台達電表示，受泰國邦浦工業區淹水影響，位於邦浦廠區的工廠於8月30日停工 ，雖然生產設施不受淹水影響，但是兩個倉庫因座落處淹水較深，倉庫內的材料和未完成品確實受到影響，泰達電為此決定廠區於30日停工，直到員工可以安全進入廠區為止，並強調泰達電廠區遭水患侵襲的倉庫內的存貨及半成品均有保險，因此無重大損失。

不過，泰達電一直是台達電汽車電子相關產品的重要產地，而會受到中國製產品輸美關稅影響的產品，比如說IA、網通產品等，也都從中國轉移至泰國廠生產，淹水影響到的倉庫內存貨與半成品，對於台達電第三季出貨有多少影響，還有待觀察。

30日台股大漲100多點，台達電受到泰國廠區淹水影響，盤中大多時間股價都在平盤下，直到收盤前才翻紅，小漲0.18％，以279.5元作收。

(時報資訊)

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