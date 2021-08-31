日商太陽誘電大馬廠在疫情嚴峻之下，通知客戶，部分產線將停工至9月10日，並預告將會影響MLCC交付，旗下業務將分別通知客戶未來的交貨進度。

疫情捲土重來，導致8月下旬已有村田日本福井廠、太陽誘電大馬廠爆員工染疫，福井廠旗下二座廠房之一的武生廠，預計從8月25日暫停營運至8月31日，福井廠並將擴大PCR檢測範圍，累計至24日為止，武生廠及其協力廠商已有近百人染疫。由於村田武生廠短時間染疫人數，從77人攀升至近百人，供應鏈擔憂疫情是否失控。

而車用MLCC大廠太陽誘電，也爆員工確診，該公司周末通知客戶，馬來西亞廠因有員工確診新冠肺炎，將有部分產線預計停工至9月10日，未來將依當地衛生當局的規定決定是否復工。

太陽誘電在通知客戶的信件中強調，停工將會影響產品交期，旗下業務人員將會個別通知客戶接下來的交貨進度。

太陽誘電大馬廠為該公司MLCC主要生產重鎮之一，今年6月也因疫情變化，停工過一次，不過當時還能勉強維持80～85％的稼動率，然而隨著馬來西亞疫情急轉直下，確診數始終居高不下，當地的被動元件廠步入第二波停工潮，鋁電龍頭佳美工（Chemicon）已停工多日，預計9月1日復工；太陽誘電則步佳美工後塵，產線部分停工至少延續至9月10日。

村田及太陽誘電在MLCC的市占率名列前茅，分別為31％、13％，這一波染疫的廠區，均為旗下主要的MLCC生產工廠，二家日商也都是蘋果供應鏈，但疫情的衝擊不分排名，大馬疫情若未能壓制，恐進一步牽制被動元件供應。

(時報資訊)