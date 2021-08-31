公股銀去年因疫情下修獲利目標，公股銀強調，今年全球股市處於蓬勃狀態，企業金融、個人金融的業務下半年也仍看好，因此不論股票投資或獲利，今年都不會下修。

彰化銀行指出，上半年國內經濟轉趨熱絡、台股持續走揚，加上台商資金回流效應，且利率仍處低檔，企業金融放款餘額持續成長；且上半年因自住買盤進場，以及房地合一稅2.0生效前的獲利了結賣壓，國內房市表現強勁，房貸受疫情影響不大，看好下半年銀行的企業、個金業務都可樂觀期待。

華南銀行指出，前七月的自結稅前及稅後淨利皆達成預算目標，且皆較去年同期增加，顯示銀行的前七月獲利受疫情影響有限，故未有修正今年度預算的規劃。

土地銀行評估，雖隨國內疫情升溫，可能影響銀行獲利動能，惟相對經營發展目標，應屬暫時性的不確定因素，目前暫無規劃下修經營發展計畫的各項業務目標。

在下半年業務展望，土銀認為，企業金融方面因全球疫情尚未有效控制，景氣不確定性偏高，導致企業擴增產能及投資意願仍趨謹慎，間接弱化企業經營體質，但會持續在風險可控下推展各項企業貸款，並善用信保基金保證，協助企業在疫情尚未穩定期間取得所需資金。

土銀強調，今年來國內企業放款仍持續穩健成長，個人金融方面，土銀受疫情及承辦勞工紓困貸款短期大量案件進件影響，個人金融放款累計平均餘額截至上半年，相較去年同期仍微幅成長約1.25％，全年仍以維持原訂目標為努力方向。

(時報資訊)