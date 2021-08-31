美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前透露可能在今年底前縮減購債規模，已令各大行庫高度矚目接下來美國政府公債，尤其是10年期指標公債殖利率的動向，據行庫內部評估，由於前二個月大賣美債，幾乎使美國政府公債部位進入「空窗期」，倘若殖利率能回升到1.5％以上，行庫將再度進場大舉回補美債，預期第四季將回補總計至少等值逾千億台幣的美國政府公債部位。

行庫主管表示，27日美國政府公債10年期殖利率水準已回到1.3％之上，和6、7月一度跌破1.1％情況相較，近幾日來隨市場「提前縮表」聲浪愈來愈大，已帶動利率有相當的回升，現在鮑爾開「金口」證實市場的預期，接下來殖利率應會繼續上揚。

至於加碼空間，對此行庫主管不諱言，先前多家行庫為了避免價損提前落袋為安，賣出的美國政府公債部位占比「不是超過一半就是至少超過三分之一」，甚至因此連原本今年規劃好要買進的部位目標都達不到，現在機會來了，當然準備大買。

金融業高層解讀，美國聯準會主席鮑爾指出可能在今年底之前縮減購債規模，但不會升息，對長、短率的影響將有所不同；縮減購債主要影響長率，會引導目前政府長天期公債過低的利率因此走升，但由於沒有升息，所以短率不受影響。

對於鮑爾把目標瞄準長率，金融業高層認為，主要是因先前美國公債殖利率「跌得太離譜」，等於Fed已默認長天期債券殖利率早已偏低，因此希望校正回來，但另一方面，Fed的決策又必須顧及國內經濟成長率，甚至怕衝擊就業市場，因此特意不升息以免影響短率。

在這種情況下，由於長率走升，因此長短率的利差將擴大，除利於金融業投資，對於銀行的美元放款利差提高更有助益，尤其是美元放款業務量較大的銀行，受惠更多。

在投資面，國內金融業最有志一同的就是投資美國政府公債，據了解不只銀行業，連壽險業都在觀望再度進場加碼的時點。

大型行庫主管指出，由於壽險公司先前投資美國政府長天期公債的規模遠大於銀行，因此接下來除了加碼新部位，恐怕更需要去衡量如何伺機處理舊部位，以避免加碼新部位的同時卻產生舊部位的「價損」問題。

(時報資訊)