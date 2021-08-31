近期中國股市震盪不止，但從外資動向來看，卻還是持續流入中國A股市場。8月開始到27日為止，北上資金淨流入A股金額超過人民幣（下同）180億元，且是連續九個月北上資金都是淨流入；年初至8月27日止，淨流入金額更已超過2,530億元。

在許多投資人擔心中國政府監管趨嚴、致使中國股市震盪加劇之際，卻似乎未動搖外資持續加碼中國股市動作，甚至配置中國股票的比例還繼續上升。原因為何？

其實，所有的國際資金目的都一樣，就是：趨利。哪裡有機會，這些專業的國際資金就會往哪去。而這些資金持續進駐中國股市，主要的考量因素有二，一個除了是經濟基本面因素外，另一個則是市場規模大小。

全球有許多股票市場，因為市場規模不夠大，難以吸納金額過於龐大的國際資金，綜觀全球股票市場，比如像東南亞股票市場，幾十億美元一進去，大概就會把這個市場給炒翻天了；能吸納單一龐大資金的市場，放眼望去就只有美國和中國，其他市場規模都相對較小。

當然，中國和美國股市之所以規模龐大，主要是它們背後有一龐大的經濟量體作為支撐，再加上這龐大經濟量體若還具備成長潛力，自然會吸引大額資金挹注。所以從這些角度來看，中國對外國的專業投資機構，有著必然的吸引力。

其次，中國有潛力的優質企業越來越多，相較其它新興市場的吸引力更大，這從陸港通北上及南下資金量逐年攀升即可看出；且未來中國及A股占MSCI新興市場指數的比重將越來越高，這也使得更多外資需提高對中國股市的配置。

除了質量好的公司數量越來越多外，經濟還必須具備成長潛力。目前中國經濟增長速度相對全球多數國家來說，還是處於領先地位；再加上，如果出口經濟發展的好，人民幣還可能有升值空間，因此對外資投資者來說，自然具有吸引力。

儘管2021年中國股市經歷這麼多風雨，政府監管政策也不斷趨嚴，但中國的全球優勢仍難以撼動，它不只是全球最大消費市場及工業製造國，互聯網科技同樣不輸海外。就以騰訊微信為例，除了通訊及支付功能外，更早已將觸角延伸至每個人日常生活中，成為生活不可或缺的大平台；放眼全球其他社群媒體，目前還沒有一個社群媒體的整合功能可與之抗衡。

中國還具有很強的創造力，以及性價比極高的人才。同一件業務在中國做，不僅可維持品質，成本更是低了許多；例如近年興起的醫藥外包CXO（藥企為新藥客戶提供研發、臨床各環節的外包服務），在美國做比在中國做的成本要高出七倍之多。

另一值得留意的是，有越來越多好公司有望赴中國境內和香港上市。隨著中國官方日漸重視跨境資訊及數據管理，加上中美兩國競爭關係，中國企業到美國上市的規範將日益嚴格，因此預期將有越來越多企業選擇香港或中國境內募資，這又有助推動中國股市再更進一步發展。

(時報資訊)