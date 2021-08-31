近日網路上傳出大陸「果鏈」立訊精密代工蘋果（Apple）手表不合格，遭蘋果退貨，甚至大量裁員消息，對此立訊精密30日緊急否認，但當天股價一度重挫近8％。

立訊精密是A股蘋果產業鏈龍頭企業，代工蘋果AirPods、Apple Watch及iPhone。2019年，立訊精密已占據Airpods七成產量，近期又傳出將該公司已接到iPhone13系列1,000萬台以上的組裝生產訂單。

綜合陸媒報導，立訊今年獲得Apple Watch S7 NPI最大量的代工訂單，但在7月下旬，業界就傳出立訊所代工的Apple Watch S7 NPI邊框及OLED機構件設計有誤，而沒有通過蘋果驗證，受到市場高度關注。

近期網上又傳出「立訊精密代工蘋果手表沒過檢，被蘋果中斷組裝，江蘇嘉善工廠正在遣散員工」消息，有股東28日在立訊股吧要求該公司回應。

30日，該公司在深交所互動平台「互動易」上表示，相關情況不屬實。針對量產過程中個別廠區因上下游供應商供料問題所導致的臨時性調整，為維護員工利益，保證員工正常上班，公司將優先安排現有產品線受影響人員支援公司其他廠區，屬正常工作安排。

立訊精密還表示，公司始終高品質配合客戶需求，持續收到客戶高度認可。公司將繼續關注上述事態的發展，堅決捍衛全體股東的權益，針對涉嫌違法的情形，公司已向有關部門報案並追究相關主體的法律責任。

雖然立訊否認負面消息，但股價30日開盤後就一路走跌，午後一度跌7.74％。到了尾盤有買盤進駐，但收盤仍跌5.95％，收報人民幣35.72元。2021年初至今，立訊股價已跌33.9％。

(時報資訊)