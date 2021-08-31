大陸「三桶油」（中石油、中石化、中海油）2021年上半年財報全數出爐。受惠於需求成長，報告期內「三桶油」合計淨利高達人民幣（下同）1,255.18億元，日賺約6.93億元，創近七年來同期新高。受新冠疫情影響，2020年上半年「三桶油」合計虧損424.85億元。

　「三桶油」30日港股股價均收漲，其中，中石油收漲4.1％至3.3港元，中石化收漲4.81％至3.7港元，中海油收漲0.77％至7.8港元。

　券商中國報導，2021年上半年，大陸石油、天然氣需求顯著回暖，價格有所回升，是「三桶油」業績亮眼的主因。其中，中石油上半年營收年增28.8％至1.19兆元，轉虧為盈，淨利達到530.36億元。中石化上半年營收年增22.1％至1.26兆元，同樣轉虧為盈，淨利為391.53億元。

　另外，中海油上半年營收年增47.68％至1,099.93億元，淨利年增221％至333.29億元，創同期歷史新高。

　中石化財報指出，2021年上半年，世界經濟逐步復甦，大陸經濟持續穩定恢復。大陸境內天然氣需求保持快速增長，表觀消費量年增17.5％，境內成品油需求回暖，表觀消費量年增5.7％。此外，境內主要化工產品需求也保持增長。

　另一方面，在大陸官方力推「碳中和」政策背景下，除了傳統的油氣主業以外，「三桶油」也開始加速推進新能源業務布局。中石油表示，擴大對二氧化碳回收利用和運輸技術研究，推進屋頂太陽能試點、規劃「零碳」庫站轉型，並在下半年業務展望中提出，推進太陽能加油站、充換電站等建設。

(時報資訊)

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重要商品行情

（更新：2021/09/01）
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