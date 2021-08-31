大陸證監會主席易會滿30日表示，至第二季末，大陸公募基金管理規模已達人民幣（下同）23.5兆元，為全球第四大市場，各類基金產品持有的A股股票市值比第一季末增加1倍，占A股總市值12.5％。

針對市場出現的「基金賺錢、投資人不賺錢」問題，易會滿警告，部分基金行業存在「重行銷輕服務」，背離客戶利益等行為，仍有較大改進空間。

東方財富網報導，易會滿30日出席中國證券投資基金業第三屆會員代表大會並發表講話。他表示，截至2021年6月底，各類基金產品持有股票市值高達10.8兆元，不僅較第一季末的5.27兆元激增近一倍，占A股總市值12.5％，較2017年底大幅提升4.3個百分點。

但易會滿表示，基金行業仍有較大改進空間。比如，基金賺錢、投資人不賺錢的問題時有發生，其中固然有投資者自身的因素，但也有基金業未盡應有責任。他表示，有的機構重行銷輕持續服務；有的代理銷售機構和從業人員背離客戶利益，誘導「贖舊買新」等，這些問題必須從維護投資者合法利益來加以解決。

易會滿表示，隨著金融業對外開放加快，包括全面放開基金公司外資股比限制、滬港ETF互通等相繼推出，近年公募基金的資產管理規模迅速增加。

截至7月底，公募基金管理資產規模達到23.5兆元，較2016年底增長1.6倍，從全球第九上升至目前的全球第四。

私募基金方面，私募證券投資基金、私募股權和創投基金規模分別達5.5兆元和12.6兆元，較2016年底分別增長一倍和二倍。私募股權和創投基金規模位居世界第二。

易會滿指出，部分機構在發展中偏離了應有的定位，以私募之名變相發行公募產品，隨意設立資金池，違規變相吸收存款、放貸，甚至侵占挪用基金資產。行業發展出現了「真私募」與「偽私募」並存，市場無序生長等亂象，影響金融安全和社會穩定。

易會滿強調，將進一步加強公募基金和私募資管計畫的規範監管，繼續嚴格落實資管新規，加快推進整改，確保年底前按期完成。

(時報資訊)