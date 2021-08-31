大陸外送平台美團30日港股盤後公布財報顯示，2021年第二季營收年增77％至人民幣（下同）437.59億元，經調整虧損22.17億元（2020年同期經調整淨利27.18億元），為連續第三季虧損。該公司在財報提及反壟斷調查，並坦言可能遭到重罰。

美團港股30日股價收漲1.51％至228.4港元，近一個月股價累計上漲5.74％。在美團公布財報前，大陸市場監管總局（簡稱市監總局）30日下午在官網發文指出，近期美團、怪獸等八個共享消費品牌企業積極整改，取得成效，有效遏制共享消費領域價格漲勢，標價逐步透明化、規範化。不過該局表示，對美團收購共享單車品牌摩拜未依法申報展開調查。

香港經濟日報報導，美團財報指出，4月市監總局根據「反壟斷法」對其展開相關調查，相關調查仍在進行，美團會積極配合市監總局的調查。美團表示，現階段無法預測相關調查的情況或結果，可能會被要求改變其商業慣例及╱或被處以高額罰款。

近幾個月，大陸官方針對美團祭出一連串監管措施。市監總局4月下旬公布，根據舉報依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。另外，市監總局等七部門7月下旬聯合公布，網路餐飲平台和外送員權益新規。

華爾街日報8月初引述知情人士透露，大陸反壟斷機構將在近期公布，對美團的壟斷行為處以約10億美元罰款。

美團執行長王興30日在業績電話會中表示，這次大陸政府相關部門公布的政策和意見，給予美團更明確的方向指引和更清晰的政策路徑，也是對即時配送行業、新就業形態的一種支持、肯定，更是一種鞭策。美團一定會努力完善，用自身行動在即時配送行業做出表率，並促進企業自身、即時配送行業、餐飲外賣行業朝著更健康、更可持續的方向發展。

美團也在財報中多次感謝外送員，並表示已推出多項計畫及措施以改善外送員的整體福利，同時成立並升級眾多慈善項目來改善外送員家庭及子女的福利。

摩根大通8月中旬分析，美團在應付監管上明顯領先部分同行，原因是市場已開始討論潛在反壟斷罰款對其財務的影響。但基於該公司社區團購業務擴張放緩，加上未來整體潛在市場變得不明朗，因此將其目標價由400港元降至300港元，維持「跑贏大盤」評級。

(時報資訊)