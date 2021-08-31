大陸2020年泡麵（大陸稱方便麵）市場，因疫情刺激快速成長，但2021年又隨著疫情穩定控制放緩，逐漸回歸常態。市場人士認為，大陸泡麵產業未來仍存在發展空間，各企業持續加碼「高端化」產品，成為該產業熱門發展方向。

綜合陸媒報導，根據世界方便麵協會等數據顯示，大陸2018、2019年對泡麵的需求量分別較上年增加12.9億、12億份，到了2020年，疫情刺激需求量較上年大幅增加28.2億份，達到442.7億份。但到了2021年上半年，根據尼爾森資料顯示，大陸泡麵整體銷售額年減約7.3％。

根據康師傅、統一中控兩大食品企業近期公布的財報顯示，隨著大陸各地疫情緩解，泡麵市場熱度冷卻，逐步回歸常態。康師傅2021上半年收益人民幣（下同）353.96億元，年增7.47％，但泡麵業務收益卻年減14.67％，為127.22億元。

統一中控方面，今年上半年食品業務收入為47.1億元，較上年同期的52.07億元減少9.5％。統一表示，因疫情緩和消費需求回歸常態，食品業務中的泡麵業務收入為43.98億元。

山東彼此成就企管諮詢公司監事肖竹青分析，疫情緩解後，外賣平台恢復正常服務，人們更習慣口味豐富的熱飯熱菜，消費行為的改變影響了泡麵的消費場景和消費頻率，很大一部分用戶隨之流失。

(時報資訊)