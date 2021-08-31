隨著貨運旺季的到來，加上全球供應鏈受阻、貨運轉空運的產品激增，推升全球空運的運載量已經逼近90％。目前國際主要機場均面臨倉儲設備不足與貨物裝卸人員短缺的困境。部分航空業者為了避開這些問題，特地擴增其他航線飛往俄亥俄州哥倫布與佛州坦帕等城市。還有一些航空公司則是將客機重新改裝，方便運送貨物。

負責漢莎航空美加貨運部門的金巴赫（Bernhard Kindelbacher)表示，他們的貨運已經到了極限。該航空公司是全球最大空運業者之一。

透過空運載送貨物已成為許多製造商與零售業者最新與最貴的選擇。受疫情升溫影響，中國近來已關閉數個重要港口，加上廣泛性的勞動力嚴重短缺，導致全球供應鏈已經嚴重遭到打亂。

根據國際航空運輸協會（IATA）的統計數字顯示，就產品重量而言，空運雖然僅占全球貿易的不到1％，不過就價值而言卻高占超過30％。

IATA還指出，全球貨運營收占其航空業比重已從疫情前增加一倍到30％左右。運費飆漲已讓貨運成為許多航空業者的獲利中心，抵銷航空業因疫情重創而造成的部分損失。該機構先前曾預估今年全球航空業虧損最高將達480億美元。

法荷航集團營收長布斯馬（Pieter Bootsma）表示，由於貨運需求激增，已成為決定飛機飛往何處的主要指標。

IATA指出，現今國際客機產能仍較疫情前減少逾五成，由於正值許多國家經濟逐漸從疫情中恢復，這也讓貨機與重新改造的客機得以趁機利用該閒置產能。

夏季原本是空運淡季，不過今夏貨機卻比以往任何時候還要忙碌。IATA解釋，即使目前空運費用比疫情前高出八成，但受惠於庫存補貨與海運壅塞，使得空運吸引力仍有增無減。

近期亞洲許多國家疫情加重，大陸經濟持續復甦，對於來料加工製造生產成品需求量加大，供應鏈需求轉移變化，讓兩岸間的航空貨運需求變得更旺。

(時報資訊)