產油國聯盟（OPEC＋）本周三召開會議，科威特油長表示，最近由於全球疫情升溫，油市需求有降溫之虞，不排除OPEC＋重新檢討7月進行增產的決議，不過市場分析師認為，周三議會OPEC＋將按兵不動，產油量估維持不變。

國際油價繼上周連漲三天後拉回整理，周一紐約指標期油每桶報68.37美元，布蘭特期油報72.59美元，但都較7月19日宣布增產時略高。

包含俄羅斯在內的OPEC＋7月時達成增產決議，從8月份起每日產油量提高40萬桶。本周三即將召開新的例會，就油產量進行討論。

科威特油長法爾斯（Mohammad Abdulatif al-Fares）周日表示，「油市正在放緩，全球部份地區已爆發第四波疫情，對於增產一事，我們必須審慎處理並重新考慮，或許原本每日增產40萬桶的決議可能喊停。」

此外，眼見汽油價格高漲，可能危及全球經濟復甦，美國總統拜登呼籲產油國聯盟應該進一步增產。對此，法爾斯透露，OPEC＋成員國的態度呈現分歧。

去年爆發新冠疫情，全球採取大封鎖，油價崩跌，能源需求急凍，OPEC＋決議發動史上最大規模的減產，日產油量狂砍1,000萬桶，減產幅度高達10％。

儘管近來全球疫情升溫，但各國仍擴大疫苗接種，加上經濟受惠解封持續復甦，需求面仍有撐，市場分析師因此認為，OPEC＋本次例會最好的策略是按兵不動。

Global X分析師雷迪（Rohan Reddy）指出，目前對於OPEC＋來說，最大的隱憂在於Delta變種病毒肆虐對經濟的衝擊、包括美國在內等其他國家產油量看增，以及美國量化寬鬆退場推升美元，進而對油價帶來下壓。

正面的發展部份，隨著疫苗持續接種，新一波疫情終將獲得控制，這將帶動能源需求走高。

雷迪認為，「OPEC＋對於產油政策非常務實，而負面的因素今年以來在決策時都有考慮，未來估計會將產量逐步調升至疫情前的水準。」

Global X預估，紐約指標期油年底前將在65到70美元的區間盤整，布蘭特期油則上看75美元。

(時報資訊)