歐美買家競相採購用於生產飲料罐、飛機與建材的鋁，但該工業金屬供給集中於亞洲、供應因貨櫃短缺與運送延誤遭到打亂，導致鋁價飆漲、觸及十年新高。

倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨價格今年迄今已攀升三分之一，27日收盤達到每公噸約2,655.5美元。此價格較2020年5月的低點高出約80％，當時新冠疫情對於航太業與運輸業帶來嚴重打擊。

事實上，鋁生產商在疫情爆發前面臨供過於求狀況，導致營運陷入困難，但如今隨著鋁價攀升，連帶提振這些公司股價表現。

舉例來說，美國鋁業（Alcoa）公司股價今年迄今累計上漲逾90％，遠勝於標普500指數平均漲幅約20％。另一家鋁業公司挪威海德魯公司（Norsk Hydro）同期股價亦累漲逾50％。

事實上，全球鋁的供應十分充足，真正問題在於多數供給位於亞洲，而歐美買家在取得該金屬方面出現困難。

美國洛杉磯與長灘港口壅塞問題加劇，原因在於各企業急著補充商品庫存以迎接年終購物季到來。用於運送工業金屬的貨櫃船短缺，導致貿易商將高漲的運輸成本轉嫁給消費者。

買家除了支付LME鋁交易價格外，還需承擔反映運費、關稅等費用的溢價。美國中西部買家近日以每公噸761美元購買鋁，創下洲際交易所集團（ICE）2012年以來最高價格水平。

美鋁日前公布財報顯示，第二季營收暴增32％。該公司執行長哈維（Roy Harvey）表示：「在北美地區，鋁的供應就是不足。」

另一方面，受到國內需求成長影響，中國大陸去年搖身一變成為原生鋁與鋁合金的淨進口國，此為2009年以來首見。這意味著，歐美買家更難確保鋁供應無虞、必須與中國公司一起搶奪供給。部分分析師認為，中國未來幾年進口鋁的趨勢不會改變。

(時報資訊)