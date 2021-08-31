台灣受到極端氣候所帶來異常高溫影響，用電量不斷飆升，根據台電統計，7月28日單日用電尖峰逾3,884.4萬瓩，創下歷史新高。過往遇到用電需求，電業機構多考慮建電廠，但台灣全年用電時間，其實僅約2％為尖峰用電時段，如果為此蓋電廠並非最佳選擇。應盤點現有電力資源，並考慮導入電力承載順序（Loading Order）的管理思維，讓資源妥善利用，滿足用電需求，同時還能降低碳排放，減緩極端氣候衝擊。

綜觀國際的能源運用規劃，已經從早期強調僅電力供給面，轉而往消費面的需求面管理著手，期由降低或延緩設備投資，建立可靠、可負擔得起的電能服務。而電力承載順序就是把需求面管理納為重要電力來源之一，當遇到電力需求時，依序從節約能源、需量反應、分散式能源三大資源找解方，真的不行才考慮蓋電廠。

節約能源、需量反應、分散式能源讓用電方供電方能攜手合作，為供電穩定與減碳盡份心力。以節約能源來說，其目的為降低或停止總體用電量繼續往上增加，民眾透過隨手關電源、汰換吃電怪獸設備等簡單的幾個小步驟，就能對供電帶來龐大效益。因為電廠所發出一度電，中間歷經輸電過程難免會有損耗，到用戶手中可能僅剩0.5度，但從用戶端力行的節能，並不會遇到損耗問題，能真正創造出一度電的價值。

節約能源對產業來說，可進階應用於提升能源效率上，其意義為能以較少的能源來完成相同的工作，達成事半功倍之效果，另外，政府在規劃長期電力供需時，也已考慮能源效率的提升，並在電業法第47條上明訂，售電業應每年訂定鼓勵及協助用戶節約用電計畫。

落實節約能源對用戶來說能夠省下電費，需量反應措施則更進一步，提供適度的獎勵措施。需量反應可說是供需雙贏，並提供用戶賺錢獲利的作法，由電力業者透過制定價格機制或不同時段的折扣誘因，引導用戶改變用電習慣或工廠排程，抑低尖峰負載用電，除了能把省下電力提供給其他有連續製程的產業，也能賺取到獎勵金。

節約能源、需量反應皆從需求端出發，分散式能源雖然屬於電力供給方面，但已非電業機構專屬，民眾同樣能參與供電。目前國際間的能源趨勢，也已從過去「分久必合」走向「合久必分」的趨勢，漸漸從集中式的電廠，走向分散式的能源資源，例如設置太陽能、儲能系統、需量反應、電動車充放電等資源，都是分散式能源的實踐，也象徵電力來源不再只是電業機構專屬，私人企業甚至一般民眾，都有機會可以成為重要的零碳電力供應者。

其中，分散式能源更因其具有分散風險特性，還可降低急遽氣候變遷對電網的影響，並因其可尋覓臨時電源設置地點的機動性，可延緩增設輸配電設備與變電所的成本，以及避免電力傳輸損失等社會經濟效益。

電力承載順序把節約能源、需量反應、分散式能源視為解決電力問題的優先解方，讓用電方不再只能置身事外，也能成為供電穩定與減碳愛地球的推動者之一。期盼電業主管機關能參考國外推動電力承載順序之作法，由獨立的電業管制機構，要求電力公司在執行發輸配電設施備用容量擴充規劃時，應將對環境影響最小的尖載用電管理及分散式綠色能源開發，做為能源自主提升與穩定供電所需的綜合資源規劃優先選項。

(時報資訊)