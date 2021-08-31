交通部鐵道局30日召開高鐵新竹車站特定專用區地上權土地招商說明會，將釋出新竹站旁1.73萬平方公尺（約5千多坪）車站特定專用區土地，預計可作為旅館、工商展覽館、零售業使用，明年2月選出最優申請人，明年4月完成簽約，預估吸引投資規模達百億元。

值得注意的是，本案基地是高鐵新竹站旁極少數未開發基地，且鄰近竹科區域的廠辦、商辦空置率持續下降，在供不應求的情況下，租金明顯提高，有利於後續開發招商。釋出土地鄰近新竹生醫園區與高鐵站，相關交通設施相當便利。

鐵道局表示，高鐵新竹站特定專用區可開發作為旅館設施、會議及工商展覽中心、餐飲業、休閒娛樂業但不得經營特種服務業、百貨零售業、金融服務業、一般服務業、通訊服務業、運輸服務業、旅遊服務業及辦公室。本案設定地上權50年，權利金底標為7.58億元，

官員說，高鐵新竹站特定區人口近五年平均成長率11％，鄰近竹北市成長率近3.2％，這是因高鐵便利性促使許多北部廠商選擇進駐高鐵特定區，因此特定區內進駐之科技業廠商高達240家，且因近年基地周邊發展益趨成熟，新竹台大分院生醫醫院竹北院區在2019年底正式啟用，還有慧榮科技、華邦電子總部進駐高鐵站周邊，未來還有國泰竹北新建大樓即將落成，都讓周邊相當熱絡。

根據規定，30日進行公告前說明會後，預計9月初正式公告，至12月初都是備標期，預計12月啟動資格審查，將兩階段審查選出合格申請人，經過綜合評選後，選出最優及次優申請人，將在2月初公布，最優申請人必須在60天內完成簽約，最晚4月初須完成手續。

(時報資訊)