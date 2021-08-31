桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程選擇性招標30日進行決標，由東元電機、士林電機與百總工程籌組團隊共同奪標，這項機電工程標案預算約127億元，預計10月開工，象徵桃機三航廈全面啟動，2026年全部完工啟用。

依桃機公司規劃，第三航站主體航廈土建工程標採取「選擇性招標」，日前由南韓三星物產及榮工工程合組的國際團隊得標，預算金額約445億元，6月1日動工，將力拚2024年起分三階段完工啟用，分別是2024年北登機廊廳、2025年航廈主體、2026年南登機廊廳完工。

機場公司指出，機電工程預算金額約新台幣127億元，有東元電機、士林電機與百總組成團隊，與亞翔工程與榮工工程兩組團隊投標，在25日召開評選委員會議，評選結果以東元電機／士林電機／百總工程共同投標團隊為最有利標。

東元目前已承攬桃園國際機場第三航站能源中心及變電站工程，此次再拿下三航廈的機電工程標案，所有標案涵蓋能源與動力系統，將會導入全球最新技術的智慧化機場設施自動化管理系統設備。

桃機公司表示，三航廈設計容量，可滿足一年新增4,500萬人次出入境需求，其中直接與三航廈連接的南北廊廳可服務2,000萬人次，未來新增的遠端衛星登機廊廳，可再增加旅客候機年容量2,500萬人次。

機場公司說，機電工程決標象徵第三航廈建設全面啟動，未來完工後不僅提供國人優質空運服務，更有助提高桃園機場與國家競爭力。

第三航站區計畫總經費956.81億元，含航廈、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓等，航廈容量每年可新增4,500萬旅客。第三航廈工程完工後，桃機貨運量每年可提升至400萬噸，客運將再增加每年4,500萬旅客運量，達成2030年旅客量8,200萬人次旅運需求目標。

交通部官員表示，政府投入1,300多億興建第三航廈及第三跑道，就是要強化國際競爭力的基礎，而第三航廈也是桃園航空城計畫重要里程碑，未來第三航廈將結合桃園青埔地區及航空城計畫，成為桃園發展核心。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意