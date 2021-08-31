中鋼董事長翁朝棟30日在股東會上表示，中國大陸下半年在因應冬季奧運與環保減產政策下，必須力行減產粗鋼6,100萬公噸，預期市場需求暢旺，且現在國際鐵礦價格每公噸反彈回升到150美元、煤礦漲到240美元的高檔左右，鋼價有撐，樂觀期待第四季旺季來臨，鋼市「月」來愈旺。

此外，針對外資關切明年董監事改選，應重視女性比例，且希望中鋼加速達成碳中和目標一事，翁朝棟表示，將會向大股東經濟部反映，且他承諾，中鋼以2018年為基準年，自2019年至2025年逐年減碳1％，希望2050年能達成碳中和的艱鉅挑戰目標。

史上最長股東會

中鋼30日股東會直到下午一點半左右才結束，通過每股配發0.3元現金股利，雖是中鋼史上最長股東會，但平和收場。翁朝棟表示，中鋼去年推行多項重大興革，包括盤價制度變革、成立「產業關懷小組」、啟用第一座智慧高爐、開發熱胚直裝軋延、「台北港轉爐石填海造地環差報告」獲環保署環評委員會審查通過，開創轉爐石資源化填築海事工程的新里程碑，以開放式創新鏈結內外部資源，創造差異化競爭優勢，同時擴大降成本力度，以強化競爭力。

中鋼去年合併獲利自8月起攀升，全年最終轉虧為盈，去年第四季中鋼合併淨利率6.94％，於亞洲主要鋼廠排名第一，且今年第一季中鋼在亞洲鋼廠中，營業利益率及息前稅前折舊前淨利率（EBITDA Margin）亦均高居第一。翁朝棟指出，中鋼今年前七月合併稅前淨利為442.86億元，創下2013年採行合併財務報表以來的歷史新猷，今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

衝刺節能減碳

另據日本鐵鋼新聞報導，7月中旬中鋼市值已超越日本鋼廠，全球排名第六，因中鋼年產量僅1,000萬公噸，相較於日本鋼廠數千萬噸、大陸鋼廠1億噸產能，市值名列第六名難能可貴。

面對極端氣候及ESG課題，翁朝棟說，中鋼集團已超前部署導入再生水及發展海水淡化技術，且針對「節能減碳」工作，去年9月簽署成為氣候變遷相關財務揭露（TCFD）支持者，亦參與ESG永續倡議行動，承諾以2018年為基準年，自2019年至2025年逐年減碳1％，將朝向短期於2025年減排7％、中期於2030年減排22％、長期於2050年達成淨零碳排目標努力。

(時報資訊)

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