協助台商搶進東南亞市場，「政府應援」將兩路並進，一是協助業者在菲、泰等國落地打造實體園區，輸出全套智慧解決方案；二是提供業者與東南亞國企、電信商分工硬軟體建設。國發會對推動產業整合相當重視，要催生建立新南向「市場灘頭堡」，爭取年內啟動。

中美貿易戰及新冠肺炎的衝擊，是目前企業運營最大的變數。因此產生供應鏈轉移，而大國間科技競爭持續，致使生產製造端持續分散，供應鏈往短鏈、在地化方向發展。此時依企業規模特性的不同，政府應給予不同層次的協助。

具規模、可自行轉移基地的大企業，除了行政協助，也將優化與南向國家的雙邊投資協定、強化台商保障。至於中小企業，將由政府帶頭與東南亞洽談實體園區，催生聚落，供業者轉移供應鏈、布局生產線。

我要強調，過去供應鏈代工只做零組件、代工等「次系統」，最終成品到底賣給誰，卻和台商連結不深；這樣的思維需要改變，尤其新5＋2產業強調系統性、應用性發展，須深入了解東南亞市場需求、台商可解決什麼問題，所以「系統輸出」正是推動的目標。

以智慧城鄉為例，許多東南亞城市，都希望用更智慧化、數位化的方式，解決如交通堵塞等城市問題，如泰國啟動泰國4.0經濟改革計畫，要拚2022年完成100座智慧城市；馬來西亞智慧城市計畫列出智慧生活、智慧治理等指標，其中智慧交通更是重點領域，擬升級現有的交通系統。

這些項目，恰好是台灣資通訊產業的強項，若以5G垂直應用的系統整合，如智慧工廠、智慧醫療、智慧教育、自駕車等，都是台灣輸出新南向的潛力項目。

我要強調的是，政府希望是系統性、包裹式的輸出解決方案，正積極整合中，只待疫情趨緩，隨時展開行動。

就具體執行面而言，將朝兩路著手。第一，國發會將於大型廠商整合解決方案後，整組前往新南向國家嘗試，像中華電信將與松玥建設合作，在菲律賓蘇比克灣港區打造TIPO智慧生態園區，導入智慧路燈，安全、污水等監控、太陽能電廠等。除了菲律賓，這套模式也正與泰國、印尼乃至印度等國密切接洽中。

第二路是媒合台灣新創與南向國家境內的國營企業、大型平台，或電信商揪團合作，由當地企業負責基建，電信應用由台商負責。其中涉及政府須帶頭先推「開放架構（Open RAN）」，國發會正委託中華電信進行5G開放網路整合驗證及推廣工作。

這部分我可以進一步的說明，除建置符合國際標準的5G開放網路驗測環境，還要協助國產設備與國際廠商的5G核心網路介接，加速整合國產5G解決方案，並在國內打造5G開放網路的垂直應用示範場域，發展如智慧展演、無人機檢測等服務。唯有如此，才能一步步找出高效、安全的國產化5G整體解決方案，進而有能力做到輸出市場。

智慧城鄉也是值得發展的重要項目之一。像越南，對離岸風電有高度興趣；而印尼境內有一萬座島，集中發電再拉電線，成本實在太高，若台灣可打造一套解決方案，包含分散式發電，搭配智慧化儲能及管理系統，可望成為贏家。而電動車產業也是明日之星，台灣若能在國內打造一條供應鏈，未來將可複製到東南亞，商機無窮。

(時報資訊)