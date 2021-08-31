8月機車銷售市場不甩農曆鬼月干擾，在光陽、三陽、台灣山葉等三大廠針對入門款125cc機車大舉促銷下，催出因疫情暫緩延後的買氣，料將激化全月機車銷量繳出6.5萬～7萬輛，優於預期的成績，也為9月起跑的開學季銷售大戰提前點燃戰火。

機車三雄為角逐8月冠軍，市場掀起「領牌賽」，愈到月底競爭愈激烈，根據監理所資料，8月前27天機車新領牌總數達5.77萬輛，其中光陽以1.68萬輛領先群雄，領先第二名的三陽僅僅千輛，月冠軍寶座誰屬，最後兩天隨時都有翻盤的可能，業者坦言「誰手上有較多的車源，就愈有稱冠的優勢！」

業者分析，由於疫情干擾，針對入門車型促銷成為今年機車廠搶市占、衝新車掛牌數字的重要手段。台灣山葉開出第一槍，7月起針對入門速克達Jog 125與勁豪125調整定價，並搭配5,000元購車金的優惠，將入手門檻壓低至4.69萬元，有效拉高銷售業績，市占率重返24％以上。

三陽繼今年5月拿下暌違16年半來的單月市占冠軍後，三陽董事長吳清源在7月底再發公開信，下令經銷商全力搶攻8月冠軍寶座，三陽搭配入門機種「活力125」投入促銷第一線，祭出最低4.47萬元就可入手的促銷方案，強調是七期環保的新機種，對比競品是六期舊機種，有效吸引顧客買單，讓三陽從8月一開始新車領牌數字一路領先，直到上周才遭超越。

已連續21年稱霸台灣市場的光陽，自然不樂見到8月龍頭寶座失守。光陽透露，近期儘管面臨晶片短缺、經銷商成車庫存不足等考驗，公司全力調度零件、加班生產，滿足第一線銷售需求。

此外，光陽更在8月下旬無預警發難，針對台灣最暢銷的機車－GP125，加碼促銷，打出不分六、七期機種同享業界最低價4.28萬元，讓光陽的新車領牌加速，在上周終於超車三陽。

8月市場結算還剩最後兩個工作天，究竟月冠軍寶座誰屬，沒人有把握；業者坦言，在當前車用晶片、關鍵零件短缺的考驗下，促銷款、暢銷款機車都面臨部分車色、機種缺車的問題，有訂單未必趕得及交車，恐得戰到月底最後一天才能分出勝負。

(時報資訊)