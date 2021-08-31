不銹鋼板類龍頭廠燁聯與不銹鋼盤元龍頭廠華新麗華30日雙雙開出9月盤價，其中燁聯內銷價格全面平盤，終止四連漲，外銷價格每公噸調漲80～180美元；華新內銷價每公噸調漲新台幣3,000元，外銷價則每公噸調漲120～150美元。

預料另一家上游大廠唐榮和盤元大廠燁興將於31日開出9月內外銷盤價，可望跟著開平盤或漲盤。

燁聯30日下午公布9月盤價，內銷價部份包括300系和400系熱冷軋不銹鋼板捲產品、及316合金附價產品都全面開平盤，只有外銷價格部份，依不同產品和地區每公噸大漲80～180美元。

燁聯表示，近日來雖然國際鎳價回漲到每公噸1.9萬美元左右，且不銹鋼副原料鉬鐵每公噸報價達到4.7萬美元，較7月報價每公噸4.4萬美元、上漲近10％，照理鋼廠還是有調漲的空間，但考量疫情因素和航運塞港和缺櫃問題，造成下游廠商極大的出口壓力，為力挺下游客戶接單，認為有必要維持平盤，讓下游客戶緩衝一下，後市再視市場供需狀況，做適度的調漲價格。

華新30日則決定，為適度反映部分原料成本的增加，9月內銷價格包括304系、200系、400系產品每公噸均調漲新台幣3,000元，外銷部分則依海外市場區域不同，每公噸調漲120～150美元不等。

華新表示，隨著美國聯準會（Fed）減少購債的時程明朗，倫敦鎳價每公噸再度站上19,000美元，其他副屬原物料在碳稅、疫情、航運的衝擊下，仍然呈現吃緊的狀態。且歐美持續開出高額漲盤，如美國主要廠商調高合金價及基價、每公噸約200美元，歐洲主要鋼廠亦大幅調高售價達每公噸200歐元、折合230美元。

華新指出，雖各式原物料均價皆高於上個月，鋼廠成本大增，但考量外部環境及整體產業競爭力，並與客戶共同因應運價衝擊，該公司決定適度反映部分成本的增加，和適度調漲價格。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意