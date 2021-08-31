社群媒體詐騙猖獗，金管會成眾矢之的。金管會指出，從2020年至今，相關公會的反詐騙宣傳已進行三波，包括2020年6月、8月、2021年6月，都有大型的宣傳活動；金管會今年5月13日、6月1日、7月29日、8月13日也都發稿提醒投資人注意。

但金管會也表示，金管會是行政機關，並無搜索權限，只能在接獲不法檢舉、有具體事證時移送內政部、檢調單位。

近期各式冒用名人名義發送簡訊、LINE推薦飆股的詐騙案激增，從年初的國泰投信董事長張錫、理財教母林奇芬、財信傳媒董事長謝金河、財經專家夏韻芬等財經名人的名號陸續被盜用。

證期局表示，對於金融詐騙的現象一直有關注，證期局7月底時才剛統計上半年金管會接到的詐騙檢舉案件就多達96件，但目前沒有投資人因此遭受損失，只能再度呼籲投資人在投資國內外有價證券前要「停、看、聽」，以免受騙。

金管會強調，平日會督導證交所對證券市場的查核與監試，若有不法情形，一定要保障大眾權益。若有接獲檢舉也會移送內政部、檢調單位，需要金管會協助提供資訊時也會辦理。

金管會表示，民眾遭詐騙若有具體事證會協助轉調查局、刑事警察局等相關單位偵辦，「不會不受理」，會共同打擊犯罪。

(時報資訊)