廣達電腦董事長林百里30日在BTC（生技產業策略諮議委員會議）中表示，台灣推展智慧醫療，面臨醫院內的IT基礎建設、人才部署問題，科技業可以協助建構以資料、醫生、病患為導向的三種平台，未來有新技術與資訊工具後，才能真正結合發揮功能。

被視為生技產業政策風向球的BTC，今年聚焦智慧數位醫療，台灣在應用健康數據開發商模時，如何吸引投資者和接軌國際？如何從醫院端改善科技落地的問題？吸引海內外專家紛紛提出良方。

林百里認為，台灣有AI、Cloud、5G、Iot、AR／VR、照護機器人七大技術可以應用在智慧醫療，但要先解決醫院內的IT基礎建設、人才部署不足的困境；以IT眼光看台灣的優勢，是把硬體軟體結合成解決方案，先達到數位轉型，再達到醫療轉型。

他建議，科技業應打造三個平台，一是智慧醫院基礎建設Data Center，提供資料導向平台；二是醫生導向的遠距醫療平台，三是病人導向的智慧型醫療照護平台，透過三平台結合建構出醫療線上線下生態系。

上騰生技顧問董事長張鴻仁認為，智慧醫療的落地，需要啟動醫療資訊的大型投資計畫、健保兩大策略下手。國內每年有八千億元的健保經費，但給予新藥和創新醫材的總額預算卻僅7,700萬元，只要透過政策調整提1％、甚至0.5％的預算，每年就會有80億、40億的經費可扶持產業。

張鴻仁表示，目前國內大部分醫院的資訊系統約在20年前建立，難以負荷人工智慧，未來若能因國發會和衛福部，啟動醫療資訊的大型投資計畫，讓大、小醫院甚至診所，都能導入人工智慧，加上健保總額對新藥和創新醫材的支持，台灣生技產業一定可以再創奇蹟。

台大醫院內科教授楊泮池指出，「醫院評鑑」制度應該與時俱進，才能讓醫院更願意發展智慧醫療。另外，台灣也需要有好的場域，讓智慧醫療產品進行測試、驗證，台灣先開始使用，產品才有機會走上國際。台灣併購與私募股權協會榮譽理事長黃日燦表示，台灣在智慧醫療領域上，還未有大錢進來，是因為台灣市場需求還在釐清，若要擴大市場，就要往國外發展。

(時報資訊)