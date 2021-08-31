台股連六漲，在金融股及權王台積電雙合力發威，上演「金積獨立」 行情，指數終場收大漲186.59點、以17,396.52點作收，重返季線之上，但成交值縮至2,749.16億元，創今年3月15日以來新低。兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光及康和證券投資總監廖繼弘認為，31日雖有MSCI季度調整賣壓，8月仍有機會月線收紅，本周有望進一步挑戰17,600點關卡。

■外資大買212億聚焦電金

三大法人30日買超台股239.8億元，其中，外資大買212.49億元，為8月以來第二大買超，買超前十大分別為新光金、聯電、中鋼、國泰金、台積電、元大台灣50、中信金、開發金、國泰智能電動車及華邦電，電金族群為主要布局標的。

此外，外資在台指期淨空單增加1,727口至19,298口，八大公股賣超30.34億元、連二日大幅調節逾62億元。

信用交易方面，融資券同步增溫，分別上揚4.61億元及7,436張；當沖比30日降至38.39％跌破四成大關，當沖交易戶下滑至11.25萬戶創4月7日以來新低。

李秀利指出，台股於8月20日盤中拉回至波段低點16,248後，隨即展開反彈，強勢收復頸線、萬七、月線、季線等關卡，在美國聯準會主席鮑爾發表偏鴿派談話後，市場對量化寬鬆（QE）退場，暫以利空出盡解讀，進入9月之後，月底投信作帳、蘋果秋季發表等題材待發動，可以樂觀看待台股盤勢。惟MSCI於8月31日盤後調降台股權重，宜留意尾盤賣壓波動大。

■信驊等千金股漲逾5％

廖繼弘及陳奕光認為，台積電漲價二成的題材，成功化解大盤破底危機，台積電股價重拾600元，聯發科也順勢重回900整數關卡，中高價股表現相對搶眼，股王矽力-KY大漲逾半根停板，即將挑戰站回4,000大關，信驊、祥碩、力旺等千金股漲幅都超過5％。

■成交量縮，追價力道不足

陳奕光表示，指數站上季線後，台股有望進一步挑戰17,600點關卡，惟大盤成交量連續萎縮數日，加上個股輪漲速度過快，面對上檔大量套牢區，大盤走勢可能轉為「震盪取量」。

黎方國也認為，指數反彈的過程中，成交量逐日下降，顯見市場追價買盤力道不足，且目前月線、季線中期均線皆呈下彎，指數面臨上檔季線及下降壓力線的反壓，短線上，指數可能在季線上下震盪，選股建議留意金融股及晶圓雙雄、IC設計等，電動車及星鏈概念有夢最美，也可留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意