世界各國自5月起開放為12歲以上青少年施打疫苗，由於BNT疫苗即將進入台灣，中央流行疫情指揮中心已宣布國內新冠疫苗接種年齡將開放至12～18歲學生接種，因應接種疫苗年齡層下調，各產險疫苗險承保年齡未來也將跟著下調。

原本除了國泰產、新安東京產險的疫苗險等承保年齡從零歲起、富邦產險疫苗險年齡從三歲起，大多數產險投保最低年齡從16歲或20歲，目前不少產險正研擬將疫苗險年齡再往下調。

富邦產險和國泰產險均表示，因未滿20足歲被保險人仍須法定代理人簽名，如果民眾家中有符合施打年齡的國高中生，都可以由父母親向營業據點或業務員聯繫，可在施打疫苗前購入保障，若已滿20歲，即可以透過網路進行投保。

因應國內疫苗施打年齡降低，日前兆豐保險、和泰產險已宣布下調疫苗險投保年齡，兆豐保險放寬至12歲、和泰產險則下調至零歲起，讓家長在孩子接種疫苗前，可先為孩子買保障、轉嫁疫苗施打的風險。

但產險業者表示，依據保險業辦理電子商務應注意事項只開放20歲成年人可以做網路投投保，即使疫苗險施打年齡已下調至12歲，但產險網路投保疫苗險的年齡必須在20歲以上，且未開放家長代為投保，即使產險公司想下調，但受限於法令限制，疫苗險的投保年齡仍沒有辦法往下調。

產險業者表示，產險公會正在研議網路投保疫苗險下調投保年齡方案，目前還在研議階段，等產險公會研議完成即可向主管機關提案等核准各產險網路投保，即可讓產險業全面下調疫苗險投保年齡。

(時報資訊)