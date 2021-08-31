全國二級警戒將於9月6日到期，中央疫疫情指揮官陳時中30日表示，9月7日之後沒有降級打算，但正評估開放運動場所淋浴、增加七成以下雙鐵運量等鬆綁措施，其中交通部擬針對雙鐵對號列車限制發售座位提升至八成。

陳時中表示，由於國內疫苗施打覆蓋率還不足六成，大規模降級鬆綁還不會考慮，但會小規模調整防疫強度，例如9月7日開放游泳池等運動場所淋浴空間，因應中秋連假提高現行七成以下台鐵、高鐵運量，交通部也在研擬台鐵觀光列車開放飲食等相關規劃。

對此，交通部稍早宣布最新鬆綁防疫管理措施，其中國家風景區淋浴設備、游泳池有條件開放，觀光列車有條件開放飲食、雙鐵對號列車限制發售座位數從七成調為八成等，後續依指揮中心指引動態調整。

此外，針對郭台銘呼籲，疫苗供應不斷鏈，「有備無患」勝過「量出為入」，BNT表態明年為台灣保留3,000萬劑疫苗額度可能性；對此，蘇揆30日在擴大防疫會議受訪回應，政府已預購次世代莫德納疫苗，只要防疫需要，都會超前部署，感謝郭台銘善意提醒。

陳時中也表示，採購疫苗需要一些程序，還要看整體量和明年需要，未來要買多少疫苗，是要看國際第三劑打下去情況，目前我國已訂購2,000萬劑莫德納，要打第三劑一定夠，以後想買更多一點，且以不同廠牌來分散風險，指揮中心一直都在跟國外洽談。

至於BNT等mRNA疫苗是否能跟AZ混打？陳時中回應，這個方向的確可行，而何時實施，則要根據到貨量作為考慮。他說，按劑次人口比來估算，要考慮分配在第一劑多、第二劑多，還是兩邊一樣多？第一劑因為有基本保護力，因此要先讓第一劑覆蓋率提高，再把第二劑補足。

(時報資訊)