國內今年5月中進入疫情三級警戒，適逢每年股東會旺季，但囿於公司法限制，公開發行公司不能透過視訊召開股東會問題浮上檯面。為進一步解套，經濟部30日預告《公司法》修法，未來無論是非公發公司、閉鎖公司，甚至是公發公司，只要符合相關條件與規定，就可舉行視訊股東會。

每年股東會旺季落在5月至6月間，但今年因本土疫情升溫，在三級警戒狀況下，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，但因《公司法》明訂公發公司不適用視訊股東會，金管會因此宣布各公開發行公司延至7月至8月間召開股東會，在6月底宣布三級警戒延長後，也提供集保公司所收集的五大範例供各司參考，期望兼顧防疫狀況下召開股東會，但同時也出現《公司法》應順應時勢修法的聲音。

經濟部30日預告《公司法》第172條之二、第356條之八的修正草案。經濟部表示，隨數位科技進步，股東以視訊方式參與股東會並行使股東權日漸普及，應加以重視與保障，若一開始就限制公司要在章程訂明才能使用視訊會議，反而會使部分未考量到的公司股東無法用視訊參與。為保障股東權益、促進股東行動主義，因此提出修法。

商業司副司長劉雅娟表示，這次修法有兩大重點，第一，把「章程規定可以視訊開股東會」拿掉，因這次疫情有非公發公司想召開視訊股東會，但在他們原本章程裡面沒有規定、導致有些公司想開也辦法開，修法後未來不必有章程規定，也可以召開視訊股東會。

第二個重點，她說，與金管會討論後，未來公發公司只要符合一定條件、作業程序以及相關應遵循規定時，就可以依金管會的相關規定來辦理召開視訊股東會。劉雅娟表示，相關細節金管會仍在制定中，預計依《證交法》第22條之1第二項「公開發行股票公司股務處理準則，由主管機關定之」的授權準則來規定，但確定《公司法》修法會給出彈性，未來公發公司不會像現在完全不能召開視訊股東會。

劉雅娟表示，這次《公司法》修正內容主要是增加股東出席股東會的機會，對股東權益沒有損害，預告期訂為20天預計至9月19日止，之後再循修法程序完成修法。

(時報資訊)